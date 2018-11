21 nov 2018

Cada vez es más frecuente ver prendas que, aparentemente, son para la noche en looks de día. Nos ha pasado con las lentejuelas, cada vez más integradas en el "street style". Y ahora es el turno del terciopelo. En concreto, de este top de Zara que nos tiene enamoradas (no solo el top, el look entero) y que ya ha llevado la "influencer" María Fernández Rubíes.

María Fernández Rubíes combina el top de terciopelo con unos jeans de corte recto. pinit

Y precisamente como lo combina ella es como más nos gusta. Con unos vaqueros, que pueden ser de corte recto o "mom jeans", le quitas protagonismo a esas pinceladas de nocturnidad que tiene la prenda. Porque no deja ser un top con aberturas y lazos. Cambia las sandalias de María por unos botines y ponte, por ejemplo, un abrigo de pelo encima para combatir el frío.

Top de Zara (39,95 euros). pinit

La prenda está disponible aún en la web de Zara y nos parece una buena apuesta para comprar con descuento en el Black Friday. ¿Aún no tienes tu lista de favoritos? Pues empieza a hecerla, porque hay muchas piezas interesantes incluso para hacerte ya con un buen look de Nochevieja.