22 nov 2018

Después de enamorarnos con dos versiones 'low cost' (e igual de perfectas) del tan de moda vestido de leopardo, y descubrir que 'comparte' otro con la Reina Letizia, Paula Echevarría vuelve a sorprendernos desde su cuenta de Instagram con dos looks que ya queremos fichar para Navidad y Nochevieja.

Y es que tenemos que reconocer que no hay look de Paula Echevarría que no sea objeto de análisis (e inspiración) para las adictas a la moda y más, cuando las citas navideñas se acercan y necesitamos tener un buen archivo de ideas para nuestros estilismos de fiesta. Pues bien, esta vez, a falta de un look, tenemos ración doble gracias a las fotos que ha compartido la actriz de su nueva campaña con Hawkers.

Por un lado, Paula Echevarría ha posado súper sexy con un mini vestido negro con escote palabra de honor en forma de corazón que, sin duda, es un básico atemporal que no puede faltar en tu fondo de armario de fiesta. Si aún no tienes uno, lo mejor será que aproveches las ofertas del Black Friday para comprártelo...

Sus zapatos 'lace up' combinados con el LBD son perfectos para brillar, casi tanto como el otro look que nos ha mostrado Paula Echevarría en su Instagram: un mini vestido de lentejuelas en rosa empolvado, tan sensual como hiperfemenino. La actriz parece que se ha entregado por completo a este acabado, porque hace solo unas semanas deslumbró con un diseño prácticamente igual en su paso por El Hormiguero.

¿Qué estilo te gusta más?

