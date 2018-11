25 nov 2018

¿Recuerdas que hace unos meses te contamos que Chiara Ferragni “se inspiró” en un look de Blanca Suárez? Así fue, la influencer lució el mismo vestido brillante de Alberta Ferretti que la actriz española ya había llevado. Ahora parece que la historia se ha vuelto a repetir…

Blanca Suárez y Chiara Ferragni. pinit

Cuando la protagonista de ‘Las Chicas del Cable’ presentó la nueva temporada de la serie, decidió deleitarnos a todos con un diseño estampado de flores de Phylosophy by Lorenzo Serafini. Nos pareció ideal para Nochevieja y uno de los diseños más originales que hemos visto hasta la fecha. ¿Lo visualizas? Tanto le ha gustado a Chiara ese modelito que finalmente lo ha conseguido y ya se ha dejado ver con él.

Blanca Suárez. pinit

La ‘influencer’ italiana posaba junto a su familia días atrás y decidió hacerlo con el mismo vestido que Blanca, dejando claro una vez más que aunque no se sigan en Instagram, ella sigue muy de cerca cada look suyo en la alfombra roja. Para no llevar exactamente el mismo, Chiara Ferragni ha preferido hacerse con el otro modelo que está disponible en la web. Por suerte, ambas no suelen coincidir en los mismos, porque si no…

