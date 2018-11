27 nov 2018

La Navidad ya ha empezado en casa de Sarah Jessica Parker. Y lo ha anunciado así, con este fotón que ha subido a Instagram, en las escaleras de su casa en Nueva York y con un look pijamero que es lo más sexy que le hemos visto en los últimos tiempos. No lo decimos por el pijama de raso, que ya ha llevado unopara pasear por la ciudad y era mucho más llamativo. Lo decimos por el bustier de lentejuelas y estrellas que luce debajo. Muy top.

Todo tiene un motivo y es que la actriz es imagen de la firma de lencería italiana Intimissimi. De hecho, el total look que lleva pertenece a esta marca. Todo menos los zapatos, que son de la suya: Sarah Jessica Parker Collection. Un estilismo que como ella misma asegura en el post, te puede servir para la fiesta de Navidad de la oficina o para una pijama party con tus amigas.

Está claro que para ella es el look perfecto para todos sus planes navideños y como no queremos ser menos que la gran Sarah Jessica, le vamos a copiar el look. O por lo menos vamos a intentarlo, porque si lo de ir en pijama por la calle nos parece muy "pro", lo que sí nos atrevemos es a llevar es el bustier de estrellas de Intimisimi, que ya podemos comprar en tiendas físicas y on line por 39,90 euros.

Bustier de estrellas y lentejuelas en azul y plateado, 39,90 euros en Intimissimi.

Para las que no se atrevan con una prenda tan sexy, hay otra opción parecida en forma de body. Cuesta lo mismo y es un poco más tapado. Que no queremos que nadie se coja un resfriado y no llegue sana a las campanadas del día 31.

Body de Intimissimi.

Será por opciones. Nuestro consejo es que lo lleves con un traje tipo esmoquin y serás la reina de las fiestas al más puro estilo Carrie Bradshaw.