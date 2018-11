28 nov 2018

Es la tendencia de la temporada, los abrigos de pelo tipo osito de peluche o también llamados "teddy" son un imprescindible en tu armario este invierno. Lo que más nos ha gustado de este modelo de Primark es: que es súpercalentito, su precio y sobre todo su color, el rojo. Un tono que es perfecto para la época navideña y que puede levantar cualquier look con jeans, falda o pantalones negros.

Abrigo tendencia Teddy de Primark (25€) pinit

El rojo es uno de los colores más favorecedores sobre todo para el invierno cuando nuestra piel está más pálida de lo normal. Un tono que será perfecto para combinar con un look básico total black o con algo más relajado como un jean con jersey gordito de lana. Si todavía no has invertido en un abrigo de pelo para esta temporada esta puede ser la oportunidad perfecta.

