28 nov 2018

Este otoño las famosas nos están dando algunas de las mejores ideas de 'looks' otoñales. Auténticos 'lookazos' entre los que no han faltado protagonistas de la temporada como los tonos marrones, el estampado 'animal print' o tejidos tan calentitos como la pana. De hecho la combinación de este tejido con los pantalones acampanados ha dado como resultado una de las prendas más retro e ideales de la temporada. Hace unas semanas se los vimos lucir a Sara Carbonero y está vez le ha tocado el turno a Ariadne Artiles, que también los ha incluido en uno de sus 'looks' más recientes.

Un 'look' que la modelo ha lucido en su última publicación de Instagram y que ya nos morimos de ganas por copiar. Sobre todo por sus pantalones de pana 'flare' de Zara que ya nos han enamorado.

Unos pantalones que todavía estas a tiempo de copiar, ya que aún continúan disponibles en la web de la firma, pero te avisamos... ¡Ya han comenzado a agotarse en algunas tallas! ¿Su precio? 39,95 euros.

Pantalón de pana 'flare', 39,95 euros. pinit

Ariadne Artiles los ha combinado con una chaqueta larga de punto de American Vintage, unos botines de tacón en color marrón claro de Pikolinos y una camiseta rockera de 'Ten Twelve' que también nos ha encantado y que aún hemos encontrado disponible por 89 euros.

Camiseta 'Metal', 89 euros. pinit

Un nuevo 'lookazo' de la modelo que tenemos claro que será nuestra nueva inspiración este otoño ¿Y tú? ¿A qué esperas para copiarlo?

