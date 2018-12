3 dic 2018

Cristina Pedroche ha vuelto a crear tendencia en Instagram con otro de sus 'lookazos' de 'Zapeando' y esta vez no solo por el diseño de su vestido, sino por una confusión con su escote que ha acabado por convertir su nueva prenda en viral. Una divertida anécdota con la que la presentadora ha vuelto a demostrarnos, después de su foto sin maquillaje y sin peinar, que a natural no la gana nadie.

Todo sucedió cuando el pasado viernes Cristina Pedroche apareció en 'Zapeando' con un súper 'vestidazo' de fiesta con flecos y en color azul eléctrico que volvió a conquistar a sus seguidoras. Por lo que cuando la presentadora subió su foto con el vestido y etiquetando a la marca Motufashion todas se apresuraron a buscarlo en la web de la firma para hacerse con él. Pero al buscarlo pudieron descubrir que además de tener un precio de 169,90 euros en la web, la presentadora lo había llevado ¡al revés!

Un detalle que muchos llegaron a pensar que había sido a propósito, ya que no es la primera vez que las 'influencers' lucen así sus prendas, pero lo cierto es que fue todo lo contrario. La presentadora se había equivocado al poner el vestido y decidió confesarlo a través de sus 'stories': "He estado analizándolo y he llegado a una conclusión muy fuerte, y es que ¡me lo he puesto al revés!" confesaba entre risas.

Lo más increíble de todo es que este vestido de fiesta con detalle de maxi flecos ha acabado por hacerse viral y por crearnos una nueva necesidad en nuestros armarios. Así que nosotras también nos hemos puesto a buscarlo en la web de la firma y hemos comprobado que sorprendentemente este modelo (Bandage) aún sigue disponible en la web. Lo que no tenemos tan claro es que vaya a durar mucho más tiempo disponible ya que se ha convertido en el vestido más buscado de la presentadora.

Vestido Bandage Azul, 169,90 euros. pinit

Ahora solo nos queda decidirnos de qué forma lucirlo ¿Con escote por delante o por detrás? ¿Con cuál te quedas?

