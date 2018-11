27 nov 2018

Cristina Pedroche ha vuelto a revolucionar las redes y esta vez no se trata de una de sus posturas imposibles de yoga, ni tampoco de otro de sus posados sexys, sino que esta vez la presentadora ha optado por compartir con sus seguidores uno de sus 'selfies' más naturales. Así es, Cristina Pedroche ha vuelto a compartir una nueva fotografía sin una sola gota de maquillaje y sin ningún tipo de producto en el pelo ¡La naturalidad personificada!

Una imagen que ha compartido con sus más de dos millones de seguidores en Instagram bajo el título de "Lunes naturales" y con la que Cristina Pedroche ha vuelto a dar una gran lección de naturalidad. Y es que a pesar de estar sin maquillaje y sin ningún tipo de producto de 'styling' en el pelo la presentadora no ha tenido ningún tipo de problema en compartirlo en las redes y además... ¡Sigue estando estupenda!

Lamentablemente, no todos sus seguidores opinan lo mismo. Y es que detrás de toda polémica nunca faltan los 'haters'...: "Pues en esta foto estás fea. Lo siento pero es lo que tienen los lunes naturales", "Ufff píntate, anda", "Si naturales con mucho maquillaje... Porque engañáis a la gente....", esos han sido algunos de los comentarios negativos que hemos leído en su Instagram.

Pero, por suerte, hemos leído muchos más positivos, en los que felicitan a Pedroche por tener el valor de mostrarse al mundo tal cuál es: "Así me gustaría verte trabajar, estás muy guapa pero tú ya lo sabes", "la foto más bonita que he visto de tí por ahora, me alegra que seas capaz de no poner filtros porque no te hace falta", "Hace falta tener mucho valor para poner esa foto, un diez por ti Cris", hemos podido leer también en dicha publicación.

Una fotografía que ya cuenta con más de 43.000 'me gusta' en Instagram y más de 400 comentarios. Y todo en apenas 18 horas. Una nueva evidencia de que Cristina Pedroche ha sabido revolucionar Instagram mejor y más natural que nadie ¡Bravo!

