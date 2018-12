7 dic 2018

Cuando vimos el desfile de primavera/verano de Chanel en el Gran Palais de París convertido en una playa la frase fue unánime en la redacción: "lo queremos todo". Y es lo mismo que debió decir la actriz Margot Robbie porque ya ha estrenado uno de los looks que vimos aquel día sobre la pasarela.

El conjunto en cuestión es este, con pantalones palazzo en tejido denim y una chaqueta de punto en blanco y azul con la palabra Chanel escrita en el frontal. Una prueba más que evidente de que la logomanía sobrevive a este invierno y llega hasta el verano que viene.

El look que ha llevado la actriz est√° algo customizado. Ella lleva la chaqueta de punto cerrada (no sabemos si con ba√Īador debajo o no, como en la pasarela) y ha cambiado las chanclas por unas sandalias de tac√≥n de tiras negras.

Pero nosotras, ya que pedimos (Amancio, esto es una indirecta) lo queremos completo, con gorra de rafia y todo. En azul o en rojo, como también lo vimos en le desfile, con unos maravillosos vaqueros de encaje. Y sin en lugar de Chanel, en la chaqueta pone Zara o Stradivarius, nos parece también estupendo.

¬ŅNos har√°n caso en Arteixo? Ojal√°, tenemos hasta la primavera para descubrirlo. Amancio, confiamos en tu buen criterio para los clones