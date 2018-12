7 dic 2018

Compartir en google plus

Una vez más Penélope nos ha dado inspirado con uno de sus looks de calle más apropiados, sobre todo para la época navideña. Lo que más nos ha llamado la atención han sido: sus botas mosqueteras. Hace alguna temporada fueron las auténticas protagonistas de muchos looks y aunque fueron perdiendo fuerza, estas botas no se han llegado a ir del todo.

Prueba de ello es este look de Penélope Cruz que combina abrigo largo hasta los pies en color negro, un bolso rojo de Chanel, y unas botas mosqueteras de antelina con terminación en punta y un buen tacón también en negro.

Penélope Cruz pinit

Te recomendamos que saques tus botas mosqueteras del armario, o te hagas con unas de ellas, y por supuesto que tengas un abrigo largo básico de paño para el invierno porque sin duda se convertirá en una pieza básica de fondo de armario para la temporada de frío. Si estás pensando en hacerte con unas botas moqueteras, ¿por qué no atreverse con el animal print? ¡Puedes jugar con todas las tendencias de la temporada!

Un total look en negro con el contraste del rojo en el bolso que nos ha encantado ya que podemoseplicar a la perfección a la h rora de crear los nuestros propios durante estas fiestas. ¡Gracias por la inspiración, Penélope!

Además te interesa...

Las botas negras que todas las ‘influencers’ del mundo ya tienen

Botas Dr. Martens y vestido: el look con más personalidad de Pilar Rubio

Las botas de tacón de Eva González que necesitamos este invierno