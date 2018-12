13 dic 2018

La 'influencer' María Pombo ha vuelto a dar con otra de esas prendas asequibles y que siempre sientan fenomenal para cualquier tipo de evento que se nos presente ¿Cuántas veces nos ha pasado eso de tener demasiados eventos en un mismo mes y no saber por qué prenda decantarte para cada uno de ellos? Alguna que otra ¿verdad? Por eso este tipo de monos nos parecen la mejor opción para salvar esos 'looks' de invitada en los que necesitas ir arreglada pero en los que no quieres complicarte demasiado.

Esta vez se trata de un mono largo que nos ha encantado, además de porque nos parece todo comodidad, porque es ideal para favorecer todo tipo de figuras y porque lleva otra de las tendencias de esta temporada, el terciopelo.

María Pombo lo ha lucido para asistir a uno de sus eventos y tenemos que decir que ha vuelto a conseguir otro de sus 'lookazos'. Además este por el que se ha decantado la 'influencer' pertenece a la firma de Mango y ¡aún estás a tiempo de hacerte con él!

Un mono de diseño largo, con tejido de terciopelo, sin mangas, con cuello halter, cintura entallada, bajo acampanado y cierre de cremallera invisible en la parte posterior, que aún está disponible en todas las tallas y cuyo precio es de ¡39,99 euros!

Mono largo de terciopelo, 39,99 euros. pinit

Nosotras ya lo hemos fichado para nuestros 'looks' de fiesta estas Navidades ¿A qué esperas para hacerte con él?

