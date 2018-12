20 dic 2018

Compartir en google plus

La bajada de temperaturas y la llegara inminente del invierno ya empiezan a notarse y por eso cada vez es más necesario encontrar una prenda que, además de mantenernos calentitas, también se convierta la prenda comodín perfecta para combinarla sin problemas con nuestros 'looks' de invierno. Por eso María Pombo no deja de proponernos todas sus opciones favoritas, primero con el abrigo básico que no puede faltar cada invierno, luego con la cazadora de borreguillo más ideal y ahora con uno de esos abrigos largos que tanto adoramos.

Esta vez la 'influencer' se ha decantado por uno en color beige con cinturón y doble botonadura que pertenece a la firma de ropa de Maje.

María Pombo ha lucido este abrigo en uno de sus 'stories' recientes de Instagram. pinit

Un abrigo de lana súper elegante que nos apresuramos a buscar en la web de la firma, pero cuyo precio es de 495 euros. Así que como nos falta presupuesto para hacernos con él, hemos decidido buscar una versión más barata y... ¡la hemos encontrado en Zara!

Abrigo largo de lana con doble faz, 495 euros. pinit

En la web de Zara hemos dado con un modelo con detalle de cuello envolvente, manga larga, cinturón y cierre delantero cruzado en un color arena súper bonito y aunque no es del todo 'low cost', sí que lo hemos encontrado más barato (109 euros).

Abrigo de cuello envolvente y manga larga, 109 euros. pinit

Una opción de las muchas que nos proponen esta temporada las firmas 'low cost', así que aún estás a tiempo de hacerte con el tuyo ¿Ya has encontrado tu favorito?

Más noticias relacionadas...

- La traumática experiencia de María Pombo tras sufrir un ataque machista

- María Pombo tiene la chaqueta con borreguillo que necesitamos en nuestro 'closet'

- María Pombo y su mono de fiesta de Mango es perfecto salvarte en cualquier evento