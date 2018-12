20 dic 2018

Es raro, rarísimo, que veamos a una de nuestras estrellas con un estilismo que no les va como un guante. Cada una de sus apariciones públicas se controla milimétricamente y la ropa y el maquillaje ocupa un papel central. Por eso nos ha llamado tanto la atención esta aparición de Blanca Suárez en la presentación de su última película, "Tiempo después", de Jose Luis Cuerda. Independientemente de si te gusta más o menos la combinación de camiseta deportiva y lentejuelas, ¿crees que este "look" favorece a su silueta? No sabemos si es la foto o la postura, pero da la impresión de que no saca lo mejor, que es mucho, de la actriz...

Blanca Suárez, en la presentación de "Tiempo después". pinit

Blanca Suárez luce como nadie los minivestidos: logran alargar muchísimo su silueta y favorecen totalmente sus curvas, súper sexis. Sin embargo, estos pantalones la achatan, parece que le quedan larguísimos y no consiguen marcarle la cintura, uno de sus puntos fuertes. La verdad: tampoco el maquillaje termina de gustarnos. La gama de marrones no parece acompañar demasiado bien a un estilismo que apuesta por romper lo sofisticado con lo deportivo, y se hubiera agradecido algo más de color. La verdad: puede que este sea el peor estilismo del año de Blanca Suárez.

En 2015, Blanca Suárez lució un "look" similar. pinit

No es la primera vez que Blanca Suárez mezcla lo deportivo con las lentejuelas. En 2015, la actriz llevó esta combinación de camiseta deportiva de Adidas y falda de lentejuelas con sandalias de tacón que se llevó tantos pitos como aplausos. A nosotras nos encanta por lo atrevido pero, sobre todo, porque favorece espectacularmente su figura. Parece que a Blanca le gusta experimentar con este tipo de contraste, pero no se puede perder de vista el objetivo de remar siempre a favor de nuestro cuerpo. Aunque, bien pensado, ¿por qué debemos descartar un estilismo que nos encanta por estar más o menos favorecidas? La cuestión es compleja... ¿Vosotras qué pensáis?