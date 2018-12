26 dic 2018

Hace unos días dimos la bienvenida a la Navidad con el jersey espumillón y 'oversize' más ideal de Zara, pues esta vez le ha tocado el turno a otra de esas prendas 'oversize' y súper calentitas que nos ayudan a afrontar las Navidades y el invierno de la mejor manera posible y esta vez la encontrarás en Bershka.

Se trata de una sudadera 'oversize' con cuello perkins y que lleva uno de los estampados en tonos dorados más icónicos del año y además en la versión 'low cost'. Y es que si hay un estampado que, además del 'animal print' represente este año 2018 es el estampado con elementos barrocos y tipo pañuelo más copiado del diseñador italiano Versace.

Bershka lo ha hecho protagonista de una de sus sudaderas de nueva colección y además a un precio de ¡solo 17,99 euros!

Lleva uno de los estampados más copiados de la temporada. pinit

Por todo esto, creemos que es una de las prendas que no podrá faltar en tu 'wishlist' o en tu carta a los Reyes Magos estas Navidades. Estamos seguras de que esta tendencia seguirá pisando fuerte lo que queda del 2018 y seguro seguirá haciéndolo en 2019. No podrás decir que no te hemos avisado…

Sudadera estampada con cuello perkins, 17,99 euros. pinit

¿Preparada para presumir de 'estilazo', sin pasar frío, esta nueva temporada?

