A estas alturas de la temporada podemos decirlo alto y claro: ni el plumífero, ni el de corte masculino, el abrigo de peluche es la joya de la corona de este invierno. Es el tipo de abrigo más famoso y viral del año 2018 y parece que no le vamos a perder de vista tan fácilmente. Famosas como Paula Echevarría e Irina Shayk no han podido resistirse al estilo 'teddy' para combatir el frío con estilazo.

Ahora la influencer Trendy Taste (Natalia Cabezas) se ha sumado a esta tendencia en Instagram con un abrigo de Asos en color marrón que ha combinado con un total look negro muy rockero.

"La Navidad me pone tierna como un osito. Así que he decidido parecer uno". Así describe en la fotografía que ha compartido la sensación de llevar esta prenda tan calentita. La mala noticia es que está prácticamente agotado, pero hemos encontrado el clon perfecto para que no te quedes con las ganas de pedírselo a los Reyes.

Ha sido bastante fácil encontrar la copia. La propia Trendy Taste ha etiquetado en su perfil de 21 Buttons un abrigo de Bershka bastante similar pero low cost. Mientras que el de Asos cuesta 102,99 euros este lo puedes conseguir por 49,99 euros. Además, está disponible en tres colores y ya os contamos que en el tono blanco arrasó en Instagram.

1. Abrigo peluche de Asos. (102,99 euros). 2. Abrigo de borreguito color camel de Bershka. (49,99 euros). pinit

Si todavía no has dado con tu abrigo ideal, te aseguramos que este, además de estar de moda, será la prenda más versátil de tu armario. Podrás combinarlo con tu look de Nochevieja o con tus zapatillas favoritas. Tú decides.

