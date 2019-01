7 ene 2019

Cómo nos gusta Eva González. No solo por su simpatía y profesionalidad delante de las cámaras, también por su estilo y looks de maquillaje que siempre son una referencia para nosotras. Después de fichar sus vestidos de invitada, sus pantalones favoritos o los estilismos que nos ha dejado esta Navidad, ahora hemos puesto el punto de mira en el traje que llevaba anoche durante el programa Masterchef Junior, el último que ha hecho para TVE antes de marcharse a otra cadena para presentar una nueva eduición de La Voz.

Eva González con traje de chaqueta blanco en Masterchef Junior.

Se trata de un dos piezas sencillo en color blanco, con blazer y pantalón ancho que, en cuanto lo vimos, supimos que se iba a convertir en el perfecto look de oficina para este 2019. Porque uno de nuetros propósitos para este 2019 es llevar a trabajar looks impceables. Y Eva nos ha dado la mejor pista: el traje siempre es un acierto. Y como somos muy aplicadas, nos hemos puesto a buscar en las rebajas y no hemos parado hasta que hemos encontrado la mejor de las copias.

Traje de chaqueta en blanco crudo, de Mango.

Y ha sido este modelo de Mango, un tono un poco más blanco roto que el traje de Eva pero igual de ponible. Ahora hay rebajas en la tienda española así que estamos de suerte, por menos de 70 euros tenemos el traje completo. La chaqueta, que se abrocha con un solo botón, cuesta 49,99 euros (antes estaba en 89,99) y el pantalón, ha pasado de costar 39,99 a 19,99. Un beun descuento en ambas prendas.

La blazer se ha quedado en 49,99 euros y el pantalón, en 19,99.

Si es que no hay nada como repasar nuestras tiendas "low cost" favoritas para dar en el clavo con lo que buscamos. Y encima, rebajado.