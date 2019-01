11 ene 2019

El estilo 'boho chic' de Sara Carbonero, su sofisticada sencillez, y el espíritu 'slow' de sus looks siempre nos inspiran, y uno de los últimos estilismos que ha compartido en Instagram, además, nos ha solucionado el eterno dilema de "¿qué meto en la maleta para una escapada de fin de semana de invierno?".

La presentadora ha apostado por una de las combinaciones más sencillas y, a la vez, perfectas para dar forma a un look 'comfy' y ha elegido unos vaqueros pitillo que sientan como un guante, unas cómodas zapatillas (en versión 'maxi', como se llevan este invierno) y un jersey de punto súper calentito para sobrevivir con estilo a la ola de frío. ¿Quién necesita más?

Pero claro, Sara Carbonero es toda una 'it girl', y a este look sencillo y súper apetecible para pasar un fin de semana de invierno ha añadido el toque maestro que lo convierte en EL LOOK con mayúsculas para tus planes más relajados: un sombrero tipo fedora que lo cambia absolutamente todo.

Ahora ya lo tienes todo, así que añádele un bonito abrigo de rebajas... ¡y a disfrutar de tu escapada de fin de semana sin llenar la maleta de 'porsiacasos'!

