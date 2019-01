18 ene 2019

Nos gusta cuando Sara Carbonero nos muestra sus looks más sofisticados, estilismos súper trabajados que nos inspiran a la hora de planear "outfits" para ocasiones especiales. Sin embargo, nos gusta casi más cuando la vemos en su día a día en Oporto, luciendo las prendas de su propio armario con la que casi todas podemos identificarnos: vaqueros, jerséis, camisetas, americanas, abrigos... De esta forma podemos observar una de las claves de Sara para que estos estilismos de andar por casa funcionen: los complementos.

Pocas "influencers" de moda aplican tan bien la regla no escrita de la moda que dice que cuanto más sencillo sea un look, más podemos elevarlo con los complementos adecuados. No se trata de inyectar por un lado la sofisticación que no hemos querido darnos por el otro, sino de acompañar prendas básicas con piezas que se desmarquen por su diseño o confección. Es lo que ha logrado Sara Carbonero en este estilismo deportivo que nos ha encantado: las botas y las gafas que lleva son un diez.

El look de Sara Carbonero no puede ser más sencillo ni estar más al alcance de todas: vaqueros, americana negra, jersey de pico y camiseta. Sin embargo, las gafas y las botas ponen la nota distintiva que aporta el carácter y la personalidad. Sara ha elegido como calzado el modelo más clásico de Dr. Martens, el 1460 (170 euros), que lleva ocho ojales. Son unas botas con tanta personalidad, que se bastan para convertir en divertido el estilismo más aburrido. Las gafas también son preciosas: es el modelo PLD6047 de Polaroid, un diseño rebajado de 89 a 53 euros. Queremos ya esas botas y esas gafas. Las necesitamos.