21 ene 2019

Fue verlo en la sección de 'nueva colección' de Zara, y saber que este pichi de inspiración setentera en 'tweed' bicolor iba a ser uno de los 'best sellers' de la temporada en Zara, y una de las prendas más vistas en Instagram gracias a las 'influencers'. Y, efectivamente, no ha pasado ni una semana, y ya tenemos a Sara Carbonero con el vestido que solucionará todos tus looks de lunes a domingo.

Con un favorecedor escote de pico y tirante ancho, cintura marcada, corte evasé y doble botonadura en contraste, Sara Carbonero ha elegido este vestido de nueva colección de Zara (29.95 euros) para disfrutar de una velada en París, y lo hace 'copiando' el look que muestra la firma de Inditex en su catálogo online: con un sencillo jersey de cuello cisne blanco debajo.

En este caso, Sara Carbonero, además del jersey, le superpone un abrigo blanco y apuesta por unas botas negras altas, pero lo cierto es que este pichi setentero de Zara nos ofrece un sinfín de combinaciones para conseguir looks perfectos 24/7: con una camisa blanca, blazer y mocasines para un look 'working girl'; con un jersey negro de cuello vuelto y botines, para darle un toque más sobrio; sin nada debajo y taconazo, para un look sexy de noche; con un top lencero del que solo se vea el encaje, para una cena especial; con un cárdigan de lana gordito para un estilismo 'comfy'; e incluso con una camiseta con mensaje y zapatillas blancas, para un look de domingo relajado y con mucho estilo.

De momento, y en menos de una semana, ya se están empezando a agotar algunas tallas de este vestido, y es que por menos de 30 euros que cuesta... ¡será mejor que te des prisa!

