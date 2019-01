22 ene 2019

¿Quién no recuerda aquel abrigo que le vimos a Meghan Markle durante el anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry? Sin duda ese icónico abrigo blanco de diseño 'wrap' fue uno de los grandes protagonistas aquel 27 de noviembre del 2017. De hecho la firma responsable del modelo no tuvo más remedio que ponerle su nombre después de este 'look' de Meghan Markle y a pesar de su precio (750 dólares) se agotó en minutos.

Lo sabemos... Nada a lo que Meghan Markle no nos tenga ya acostumbradas... De hecho sus estilismos se han convertido en noticia más de una vez y sobre todo sus prendas 'low cost', que se convierten en prendas virales en cuestión de segundos.

Meghan Markle lució este precioso abrigo blanco durante el anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry.

Esto es lo que creemos que sucederá con una prenda de la nueva colección de Mango. Y es que esta vez nos ha vuelto a pasar... Nos hemos olvidado de las rebajas por un momento y no hemos podido resistirnos a echar un vistazo rápido a la nueva colección de la firma.

Y la sorpresa esta vez nos la hemos llevado con este abrigo de diseño desestructurado, tejido mezcla de algodón y lana con diseño de espiga, solapas, manga larga, lazo en la cintura y forro interior de Mango.

Abrigo de lana con diseño de espiga, 119,99 euros.

Un nuevo diseño espectacular de una de nuestras firmas 'low cost' favoritas, con el que no hemos podido evitar que nos viniese a la cabeza ese recuerdo del abrigo que lució Meghan Markle durante el anuncio de su compromiso. Por eso y porque nos encanta, para que engañarnos... Ya lo hemos fichado entre nuestras nuevas prendas favoritas de la firma.

Un nuevo abrigo blanco que ya queremos que forme parte de todos y cada uno de nuestros 'looks' más invernales y que aún sigue disponible en todas las tallas y a un precio de 119,99 euros.

Este abrigo solo se encuentra disponible en la web de Mango.

¡Eso sí! Se trata de un diseño que solo encontrarás disponible en la web por lo que te aconsejamos que te des prisa antes de que el 'efecto Meghan' comience a hacer desaparecer este abrigo tan ideal ¡No te quedes sin él!

