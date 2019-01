23 ene 2019

Los leggins se han convertido en una de las prendas más indispensables de nuestros armarios por varias razones: en primer lugar porque te arreglan cualquier look en un día tonto en los que no sabes qué ponerte, porque son súper versátiles y porque puedes combinarlos tanto con tus looks de día como de noche. Y por supuesto, lo más importante de todo es que ¡son una prenda comodísima! La nueva colección de Zara guardaba una sorpresa muy grata para nosotras y es que incluye unos leggins en polipiel de color negro que ¡nos han encantado!

Leggins efecto piel (19,95 euros) pinit zara

Zara nos ha hecho felices una vez más con su nueva colección, en concreto con esta prenda que estabamos esperando con ansia porque ya la habíamos fichado en otras de nuestras marcas favoritas low cost: los leggins en versión polipiel. Es uno de los tejidos que más estamos viendo últimamente en todas las nuevas colecciones que ha vuelto a revivir y promete quedarse durante un buen tiempo entre nosotras.

Los leggins efecto piel de Zara que nos han encantado son rectos con aberturas de cremalleras en los bajos y con un detalle de corte en medio de las perneras. Hacen tipazo y además, dan rollazo a cualquier look. Te valdrá para ir a la oficina, para ir a una cena más especial o para una noche de fiesta. Las posibilidades son infinitas.

Leggins efecto piel (19,95 euros) pinit Zara

