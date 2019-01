24 ene 2019

Los looks de Nagore Robles no dejan de sorprendernos. Tan pronto luce un vestido velvet de invitada perfecto para esta temporada, como que arrasa en Instagram con un estilismo de 10 formado por un conjunto de dos prendas low cost de Stradivarius.

La colaboradora de 'GH Dúo' se ha convertido en una influencer a la que seguir día a día por los lookazos que comparte en su cuenta de 21 Buttons. Como este último, al que no hemos podido resistirnos. Por eso, rápidamente hemos fichado estas dos prendas: una sudadera y una falda mini de piel. Un conjunto que a simple vista parece sencillo pero no lo es. ¿Recordáis las camisetas blancas que transforman cualquier look? Pues en este caso ocurre lo mismo.

Nagore Robles con total look de La Redoute. pinit instagram

La sudadera de Nagore Robles te convertirá en una súper heorína, en concreto, en Wonder Woman. Es de la firma online La Redoute y está rebajada 23,60 euros. Es de manga larga, tiene el cuello redondo y las mangas largas.

La falda mini negra de piel es de la misma marca, está disponible en todas las tallas y está rebajada de 99,99 euros a 54,99 euros. No tenemos la misma suerte para la sudadera, que se encuentra totalmente agotada en la página web. Pero queremos que te inspires y que tu próxima compra sea tan original como esta prenda. Pista: en la misma marca puedes encontrar otra camiseta de la misma heroína. ¡Pero no se lo digas a nadie que vuela!

