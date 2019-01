25 ene 2019

Compartir en google plus

No es ninguna nueva noticia que Mery Turiel destaca entre nuestras "influencers" de cabecera como la que más atina a la hora de elegir looks de fiesta y de invitada. La pasada Navidad nos mostró una cantidad increíble de estilismos perfectos para casi todos los estilos, convirtiéndose en la demostración de que se puede tener una personalidad camaleónica sin traicionar la propia personalidad. Tanto con vestido como con pantalones, el fuerte de Turiel es casi siempre el mismo: un escote de infarto.

El top de Mery Turiel, tal y como se vende en la tienda online de Gloria. pinit GLORIA

Aunque en sus looks de invitada suele ser un poco más conservadora, en los de fiesta Mery Turiel apuesta todo al escote. Y gana. Lo cierto es que puede permitirse llevar las aberturas frontales casi hasta la cintura, una decisión arriesgada que cada vez encuentra más fans. Intuimos que es más fácil mantenerlas en su sitio para la foto que con el movimiento de la vida real, pero lo cierto es que ya nadie se va a escandalizar ni va a llamar demasiado la atención que se disloque un poco un escote.

Uno de los tops escotados que más llamó la atención durante el pasado diciembre en el perfil de Instagram de Mery Turiel fue este body de Gloria. Se trata de un diseño en un precioso color rosa y cuajado de lentejuelas, que además va adornado con volantes a lo largo de todo el escote, en V y hasta el ombligo. La parte de la braguita es de lycra y todo él es elástico y se adapta a la silueta. Viene en talla única 34-40 y pasa de 21,90 euros a 14,99 euros. ¿A que apetece darse este capricho?