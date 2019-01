25 ene 2019

Compartir en google plus

Lo confesamos: nos encanta constatar que las "influencers" también meten la pata de vez en cuando y suben a sus perfiles fotos que son, al menos, dudosas en cuanto a estilo. Comprobamos que ellas también tienen dudas con algunos looks e incluso que en el planeta de las "instagrammers" de moda existen algunos "outfits" que, en vez de recibir la habitual aprobación unánime, provocan cierta discusión. Es el caso de este de Marta Carriedo.

Uno de los looks con estampado animal de la nueva colección de Victoria Beckham. pinit INSTAGRAM

Carriedo decidió mezclar en uno de sus últimos looks para Instagram unas botas altas de Zara, preciosas, y una chaqueta de Imperial Fashion, agotadísima del éxito que ha tenido. Por separado, ambas prendas son una compra diez. Juntas, no estamos tan seguras. ¿Os parece que funcionan juntos dos estampados de serpiente que solo difieren ligeramente en el tono? Tenemos la duda: ¿acaso no hubiera funcionado mejor el mix de "prints" si hubiera estado más contrastado, en el tamaño de la mancha o el color? Ante la duda, consultamos a la emperatriz del estilo global, Victoria Beckham.

Victoria Beckham combina estampado de serpiente con rojo. pinit INSTAGRAM

El perfil de Instagram de Victoria Beckham nos deja dos mensajes altos y claros al respecto del mix de estampados animales. El primero, que es mejor optar por un "total look" que tratar de mezclar dos estampados distintos. Aquí la vemos con uno de sus looks de la colección de primavera, con estampado de vaca en la falda y en la camisa. Pero, además, nos ofrece una alternativa maravillosa para lucir el estampado de serpiente: llevarlo a una camisa y combinarlo con unos pantalones rojos, mejor de panta ancha. Qué estilazo.