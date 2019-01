26 ene 2019

Compartir en google plus

Con motivo de la presentación del nuevo smartwatch Tous by Samsung, Paula Echevarría hacía su entrada estelar en la MBFWM 2019, acaparando todas las miradas ya que hacía tiempo que no se dejaba ver en este tipo de eventos. Pero lo que ha dejado sin habla a la mayoría ha sido su look elegido para este acto: confiando en Victoria, la firma de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, la actriz de ‘Los Nuestros 2’ lució un espectacular vestido corto con hombros remarcados en color verde agua, con escote semitransparente hasta la cintura.

Paula Echevarría para Tous by Samsung. pinit gtres

Combinándolo con unas bonitas sandalias negras que firma la marca Aquazzura, Paula Echevarría completaba su look con joyas y accesorios de Tous: un reloj en la mano izquierda y finos pendientes que dejó ver gracias a la coleta que llevó.

Paula Echevarría para Tous by Samsung. pinit gtres

Sin dejar de sonreir y contesando a las preguntas de los allí presentes, la actriz también llamó la atención por su sencillo look Beauty. La expareja de David Bustamante ha optado por una coleta informal que la atención se centrara en sus complementos y vestido. Además, el maquillaje centra la atención en su mirada, con sombras ahumadas y pestañas remarcadas. Como la actriz luce un bonito bronceado durante todo el año, el color de labios, un rosa clarito, resaltaba llamativamente.

Además...

Copiamos el look favorito de Paula Echevarría para viajar

El truco de Paula Echevarría para parecer más alta sin tacones

Paula Echevarría vende la ropa que ya no se pone en Internet