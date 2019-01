30 ene 2019

Compartir en google plus

Mango es nuestra marca de referencia cuando queremos renovar nuestros looks de oficina con diseños actualizados irreprochables. Sus prendas minimalistas nos permiten mantenernos en la zona segura de lo profesional sin renunciar al estilo, y además por un precio razonable. No podemos ponerles pegas. Sí tenemos que alabarle a los equipos de estilismo de la firma que, además de cultivar este tipo de mujer ejecutiva y sobria, se esfuercen en proponernos gestos de estilo que confieren un plus de personalidad a estos "outfits" clásicos. Por ejemplo, la fantástica propuesta de pendientes asimétricos (12,99 euros) que abre su nueva colección. Lo cambian todo.

Una propuesta rompedora: cazadora de piel bajo la americana. pinit MANGO

Otra genial ideal que propulsa al clásico traje de chaqueta (59,99 euros+39,99 euros) más allá de sus aburridos confines hecha mano de una cazadora de piel. Se trata de usar una "biker" (99,99 euros) como si fuera una camisa, rompiendo la previsibilidad del estilismo y mostrando un gesto de estilo ganador.

Otra idea: el jersey a la cintura encima de la gabardina. pinit MANGO

Un segundo truco que nos encanta: ceñir la cintura por encima de la gabardina con el clásico jersey. Un elemento sorpresa que acentúa la ligereza del trench de algodón beis claro (79,99 euros) y de los pantalones negros acampanados y con pinzas (39,99 euros). Las sandalias flip flop también quedan genial, pero de cara a la oficina no las vemos tan claras...

Shock visual a los pies: bailarinas con calcetines. pinit MANGO

El último truco de estilo es el más arriesgado: utilizar bailarinas con calcetines pero no buscando el clásico contraste, sino recurriendo al mismo tono. En la propuesta de Mango, la combinación en negro de falda entallada de canalé (29,99 euros) con jersey crop a juego (25,99 euros) recobra frescura e interés gracias a los inesperados calcetines negros que acompañan las bailarinas de piel (29,99 euros). ¿Te atreverías?