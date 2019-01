9 ene 2019

Los vaqueros son la prenda básica de cualquier fondo de armario, el aliado para lucir tipazo, el comodín del público cuando no sabes qué ponerte, el as de la manga que salvará cualquier look por muy de fiesta que sea (estas famosas han demostrado que se puede la más elegante con ellos) y en 'Mango Outlet' hemos dado con los mejores.

Los vaqueros son cómodos y versátiles, pero sin duda, la cualidad que más apreciamos es la forma en la que se adapta a nuestras curvas. Cuando una mujer encuentra a su vaquero perfecto, no necesita nada más y queremos ayudarte a que lo consigas. Estos jeans del outlet de Mango podrían ser los tuyos, además son tan baratos que no necesitan rebaja.

Lo primero de todo es leer la guía para comprar un vaquero. Debes saber que hay diferentes tipos de silueta y que cada uno se adapta mejor a un tipo de cuerpo u otro.

Por ejemplo, los pantalones campana son ideales para las mujeres altas, con las piernas largas y estilizadas, también para quienes tienen más curvas. Deben evitarlos: las chicas de estatura media-baja ya que acortan la figura. Un vez encontrado el modelo que más te guste, ficha estos "low cost" que te proponemos y prepárate para lucir tipazo este año.

-Jeans flare Trumpet (9,99 euros). Tiro medio, estilo flare y de color azul lavado y desgastado.

-Jeans skinny Olivia (14,99 euros). Los pitillos clásicos de toda la vida en color azul oscuro con push up.

-Jeans strass cristales (14,99 euros). Los vaqueros jean mon: los más cómodos que se adaptarán a todo tipo de figuras.

