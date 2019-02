4 feb 2019

¿Tienes una cena con los amigos este fin de semana o te apetece salir de fiesta y no sabes qué ponerte? Si no sabes qué 'look' elegir y eres de las que prefiere antes la comodidad a los vestidos demasiado ajustados, tenemos buenas noticias para ti: Aitana Ocaña ha vuelto a dar con otro de sus mejores 'outfits' de fiesta y este además es de estilo retro.

Un 'look' alternativo y diferente a los clásicos 'looks' de fiesta que además ha vuelto a rescatar, no solo los pantalones acampanados, sino también el estampado de rayas diplomáticas.

En este caso, Aitana se ha decantado por un 'total look' de Bershka y además ¡low cost!

Aitana Ocaña compartía este 'look' hace unas horas en su Instagram 'stories'. pinit Instagram.

Ella misma lo ha compartido con sus seguidores en varios de sus Instagram 'stories' recientes y tenemos que confesar que la propuesta nos encanta.

La mala noticia es que sus pantalones acampanados de Bershka ya se han agotado por completo en la web de la firma y no nos extraña sobre todo después de saber que estaban rebajados ¡a 7,99 euros! Aún así no pierdas las esperanzas... Puede que aún tengas suerte y encuentres un modelo despistado en tienda que aún no se haya vendido.

Pantalón flare de raya diplomática, 7,99 euros. pinit Bershka.

En cuanto a su body de tul semitransparente con dibujo bordado ¡aún estás a tiempo de conseguirlo! Y lo mejor es que aunque no esté rebajado, su precio de 15,99 euros ¡es asequible para todos los bolsillos!

Body de tul con dibujo, 15,99 euros. pinit Bershka.

Una combinación y apuesta segura con la que seguro conseguirás ser el centro de atención y con el que además marcarás la diferencia.

Pero si no eres de llevar pantalones campana ¡no te preocupes! Este body es perfecto para combinar con cualquier otra prenda y además te dará el toque estrella que necesitas para presumir de 'estilazo' ¡Nosotras ya queremos copiárselo a Aitana! ¿Y tú?

