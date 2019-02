4 feb 2019

Las 'influencers' han sabido convertir sus perfiles Instagram en las nuevas pasarelas de moda. Una nueva forma de averiguar las nuevas tendencia Beauty y de moda que dominarán cada temporada. Y parece que la última en confirmarnos una de esas tendencias, a través de su cuenta en dicha red social, ha sido María Pombo.

La 'influencer' nos ha demostrado cuál es el nuevo 'outfit' todoterreno que conquistará nuestros 'looks' lo que queda de invierno. Hablamos de esos looks 'total denim' que ya se han convertido en nuestra nueva necesidad.

Ella ha optado por un mix vaquero con pantalones y camisa, ambos, combinados con un cinturón marrón oscuro de Gucci y todo con otra de las prendas estrella: una boina negra de estilo marinero.

¿El resultado? Un nuevo 'lookazo' de la 'influencer' desenfadado y muy femenino que sabemos que se convertirá en uno de los más copiados esta temporada.

De hecho ella no ha sido la única en apostar por uno de estos 'looks' vaqueros. A esta tendencia ya se han unido otras 'it girls' como Teresa Andrés Gonzalvo o incluso Gala González.

¿Ya has elegido tus prendas vaqueras favoritas para conseguir tu propio look 'total denim' este invierno?

