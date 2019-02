6 feb 2019

No podemos obviar que Cristina Pedroche tiene un tipazo. La presentadora se lo curra y no dejamos de ver en sus redes sociales cómo mejora con sus clases de yoga (nos sorprende de vez en cuando con alguna postura imposible) y cómo practica "running" sola o junto a su marido, Dabiz Muñoz.

Y no tiene reparo en lucir el cuerpo que ha conseguido a base de esfuerzo con vestidos mini, ajustados y muy sexys. Como el último que ha llevado, un minivestido negro de su firma favorita: Capriche. La presentadora subía el look a las redes para hacer un alegato a favor de la desconexión digital. Se había dejado el móvil en casa y reconocía que no le habían venido mal esas horas desconectada.

Y no negamos que Cristina tenga razón, desconectar de vez en cuando parece una buena idea, pero nosotras en lo que hemos puesto el foco ha sido en su vestido. Es el modelo Picnic de Capriche, con un tejido calado, de manga abullonada y un lazo delantero que realzaba de forma evidente el escote de la presentadora de "Zapeando". Hemos ido corriendo a mirar en la web de la firma y nos hemos enterado de que el vestido cuesta 99,90 euros (esta marca no es "low cost", pero tiene precios que pueden ser interesantes si quieres llevar algo diferente) y que todavía quedan tallas, aunque avisan de que son pocas las unidades que les quedan en stock.

Vestido Picnic de Capriche (99,90 euros). pinit

Y un detalle que no nos ha pasado desapercibido: el modelo original tiene una abertura debajo del pecho que Crsitina pedroche ha tapado. No sabemos si por frío en el plató del programa que presenta (no es un vestido para invierno precisamente) o porque no quería enseñar más de lo necesario. Aunque teniendo en cuenta el escote que llevaba, nos inclinamos más hacia la primera opción.

Lo que sí tenemos claro es que Cristina Pedroche estaba espectacular y que explotar su lado más sexy le da un buenísimo resultado. ¿Te gusta su look?