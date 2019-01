19 ene 2019

El cuerpo de Cristina Pedroche es el resultado de una buena alimentación, para la que cuenta con un chef en casa de la talla de Dabiz Muñoz, pero también de duras horas de entrenamiento y ejercicio físico. Y no solo del 'running' vive la presentadora, tal y como muestra en sus redes sociales.

Pedroche sorprendía hace un par de días con una foto colgada en su cuenta de Instagram en la que se la podía ver realizando una complicadísima postura de yoga, junto a su entrenadora personal, que podría ser digna de El circo del sol.

"Ella siempre me dice que me apoye en ella, que más que mi profesora de yoga es mi amiga. Pero quizás, ¿me he pasado con el apoyo?", comentaba al lado de la imagen, junto a la que, además, aseguraba que no lo olían los pies.

Pero ojo, que Cristina y su entrenadora aún tenían un 'número' más dentro de su expectáculo y se lanzaban al más difícil todavía incluyendo a una tercera persona. ¿Alguien temió por el bebé? Seguramente no, porque ha quedado demostrado que, de equilibrio, la presentadora va sobrada.

"Mola trabajar los sábados y que vengan a verme estas dos personas tan maravillosas. (Diego y @soy_yogi) También han venido mis padres pero no llevaban leggings para la ocasión", comentaba al lado de la imagen en la que el niño no parece estar muy conforme.

