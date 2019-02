12 feb 2019

Este fin de semana Sara Carbonero se ha llevado una de las sorpresas más románticas y bonitas por su cumpleaños, una fiesta sorpresa rodeada de amigos y familia y organizada por su chico Iker Casillas. Así que después de casi una semana entera de celebración por sus recién cumplidos 35, es normal que este lunes haya sido más cuesta arriba de lo normal para Sara Carbonero.

Eso es lo que nos ha transmitido uno de sus 'stories' publicados en Instagram del día de ayer, en el que se puede leer precisamente eso, que este lunes ha sido "un lunes muy lunes" para la presentadora.

Sara Carbonero compartía este 'look' en uno de sus 'stories' de lunes. pinit Instagram.

Un 'stories' en el que no hemos querido dejar pasar desapercibido su 'outfit' y es que a pesar de ser un 'look' de lunes, confesamos que la hemos vuelto a ver estupenda.

Esta vez su prenda estrella no ha sido otra que uno de los 'must' de esta temporada: un abrigo masculino. Sin duda una de esas prendas calentitas y súper estilosas perfectas para salvar cualquiera de los 'looks' que nos propongamos llevar esta temporada.

Ella ha optado por combinarlo con unos jeans negros ajustados, una camisa clara y un pañuelo atado al cuello. ¿El resultado? ¡Otro 'lookazo' de 10 de la periodista!

Pero lo cierto es que este tipo de abrigos son perfectos para combinar con todo tipo de prendas ¡las opciones son infinitas!

Sin duda, otro 'lookazo' en el que nos inspiraremos para planificar nuestros 'looks' de lunes a domingo. Por el momento, ya hemos encontrado un abrigo similar al de Sara Carbonero de Mango con el que comenzar a idear nuestro 'outfit' perfecto.

Abrigo de lana virgen desestructurado, 54,99 euros. pinit Mango.

¿Y tú? ¿Ya has elegido tu abrigo masculino ideal?

