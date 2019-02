14 feb 2019

Mientras el resto del low cost insiste con el radical lavado láser, Lefties anuncia una colección en denim que no puede ser más angelical. Hemos seleccionado del catálogo que avanza la totalidad de las prendas tres estilismos en tejido vaquero que marcan la diferencia en cuanto a diseño, estilismo y precio. La verdad: no tienen competencia. El primero puede ser el más previsible, pero también increíblemente efectivo. Si no te convencen los petos vaqueros, cambiarás de opinión cuando veas cómo lo estiliza Lefties: en un total look vaquero con cazadora (14,50 euros) y peto (25 euros), en el denim más oscuro posible. Es una pasada.

Conjunto vaquero en blanco de Lefties. pinit LEFTIES

El segundo look está en las antípodas: nos pasamos el denim en blanco roto. Combina unos vaqueros con canesú y costuras en contraste (20 euros) con una cazadora a juego de corte 'cropped' y bolsillos (20 euros). Es tan bonito, que subidas a unos tacones hasta podemos llevarlo a la oficina.

Conjunto de minifalda y top en ligerísimo tejido vaquero. pinit LEFTIES

Un estilismo que mira definitivamente a la primavera, con una blusa cruzada de un azul celestial (14,99 euros) y una minifalda de denim en un tono rosa, con cintura 'paper bag' y cinturón a juego (17,99 euros), se va a convertir seguro en súper ventas.

Un look genial gracias a una combinación de colores fantástica: kaki y azul. pinit LEFTIES

Sin embargo, nos quedamos con este look que combina de una manera genial dos colores inesperados: el kaki oscuro y el denim azul claro. Quedan fantásticos estos pantalones vaqueros 'skinny' con bolsillos cargo (18 euros) y la cazadora 'oversize' en la versión más clara del clásico color vaquero. Estilazo.