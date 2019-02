14 feb 2019

El morado en todas sus tonalidades viene pisando fuerte en esta primavera, aunque no se puede decir que sea un color que se baje realmente del armario: nos encanta. De hecho, es el color símbolo de las mujeres y del poderío femenino. No nos extraña que Alba Díaz lo haya elegido para componer uno de sus fantásticos looks monocromáticos: favorece muchísimo a todos los tipos de piel, incluso las más blancas, y es uno de los colores favoritos de su madre. La influencer solo añade al púrpura dos toques de color blanco: en la camiseta sin mangas de Karl Lagerfeld y las zapatillas, Adidas.

Pantalones anchos morados de Uterqüe. pinit UTERQÜE

La pieza principal del look de Alba Díaz son los pantalones de Uterqüe (99 euros). Se trata de un diseño de la nueva colección de primavera que es inevitable ponerse ya: son espectaculares. Están confeccionados en un delicado tejido fluido, con una pernera tipo palazzo, cinturilla alta y un cinturón con la hebilla metálica en tonalidad dorada. Son tan bonitos, que puedes llevarlos a cualquier cita diurna o nocturna: funcionarán siempre.

Jersey de punto fino morado de Zara. pinit ZARA

Sin embargo, la genialidad de este look de Alba Díaz tiene que ver con su pericia a la hora de encontrar un jersey con el mismo tono de morado de los pantalones de Uterqüe, de forma que puedacomponer el bloque de color monocromático que tanto se lleva ahora mismo. Se trata de un diseño 'oversize' de Zara, con cuello redondo y manga larga con acabados en 'rib' (25,95 euros). Como contraste, el bolso de PCV de Coccinelle, aún por llegar a las tiendas. Lo dicho: cómo nos gustan los looks monocromos de Alba.