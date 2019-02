15 feb 2019

Apostamos a que te va a costar muchísimo encontrar un look en el low cost que supere este lookazo morado de Zara. La megatienda gallega nos acaba de sorprender con una serie de estilismos deudores de la supermujer de los 80 (hombros marcados, minifalda, tacones) que son desde ya de lo mejor que hemos visto en la tendencia de primavera. La blusa, que vemos aquí en púrpura pero que también está en color negro, lleva mangas abullonadas terminadas en un puño ancho y el cuello alto (59,95 euros). El detalle de los fruncidos en los hombros aporta aún más volumen en los hombros: estamos ante una mujer con presencia. Abran paso.

Minifalda con gran cinturón con hebilla forrada de Zara. pinit zara

Buscando el máximo contraste con un tren superior voluminoso (aunque no tanto como era en los años 80), tenemos la minifalda también en el mismo tono de morado, con un gran cinturón con la hebilla forrada (49,95 euros). Tiene el tiro alto y una línea evasé súper favorecedora y cierra con cremallera oculta en la costura. Atención, porque tanto la blusa como esta falda tallan más pequeño de lo habitual. Si quieres este look, asegúratelo comprando dos tallas para probarte en casa.

Los zapatos de tacón morados a juego con el resto del look de Zara. pinit ZARA

Como guinda, no podían faltar unos zapatos de tacón también con el exacto tono de morado de la blusa y la minifalda. Son unos 'pumps' de ante con escote en V y terminados en punta. No pueden ser más sexy: llevan un tacón finísimo de 9 centímetros (69,95 euros). Muy cómodos con un tacón tan alto seguramente no son, pero el total look es de impresión y para una ocasión especial merecen la pena.