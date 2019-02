15 feb 2019

Encontrar unos vaqueros que te sienten como un guante, que estén a la útlima de las tendencias de la temporada y que, además, no nos cuesten un dineral, no es tarea fácil. Pero que no sea fácil no quiere decir que sea imposible: hay unos jeans retro en Primark que son preciosos y, además te hacen tipazo. ¿Lo mejor? Cuestan 15 euros.

Los 'mom jeans' que triunfaron en los looks de nuestras madres en las décadas de los '80 y los '90 llevan varias temporadas colándose de nuevo en nuestros armarios. Y aunque a priori pensábamos que eran complicados de llevar, el tiempo y el 'street style' nos han demostrado que son unos grandes aliados para presumir de unas piernas estilizadas y una cintura bien marcada.

Primark nos propone una versión de los 'mom jeans' (15 euros) en dénim efecto lavado, con largo tobillero deshilachado y talle alto, una combinación mágica que sienta de maravilla con una camiseta, top o blusa metidos por dentro para marcar la cintura (si añades un cinturón que contraste, mejor que mejor), y unos zapatos con empeine abierto (de unos 'stilettos' a unas bailarinas) para conseguir que nuestras piernas parezcan más largas.

Para una versión 'effortless', apuesta por un maxi jersey 'cropped' y unas 'sneakers' blancas. ¡Y también quedan fenomenal en un look 'total denim' con cazadora vaquera! Además, como la pernera de estos vaqueros no es demasiado ajustada, son perfectos para mujeres con curvas, pues disimulan caderas y cartucheras y, además, realzan el trasero.

