19 feb 2019

Es increíble la velocidad a la que Alba Díaz se está convirtiendo en 'influencer': sin cuidar obsesivamente sus fotos ni calcular al milímetro sus looks, cada vez consigue más seguidoras. ¿Será que estamos deseando ver otro tipo de estilos, más arriesgados, y otro tipo de actitudes, más naturales, en las lideresas del consumo de moda? Sea como fuere, no nos imaginamos este vestido de Zara, uno de los más especiales que figuran en su colección de primavera, en otra 'influencer' que no fuera Alba.

El vestido rosa palo confeccionado mediante un proceso artesanal de Zara. pinit ZARA

Aunque Zara nos sugiere combinar este precioso vestido color rosa palo con unos ciclistas, Alba Díaz demuestra que no hay porqué hacerlo. Ella lo lleva sin pantalones, dejando que el vestido y sus piernas se lleven todo el protagonismo. Se trata de una prenda única, ya que está confeccionada con un proceso artesanal imposible de replicar exactamente. La combinación con unas Adidas con una raya roja es genial: el mix de dos colores teóricamente antitéticos siempre funciona.

El vestido de Zara está confeccionado en un tejido tipo canalé con denim y lleva cuello de solapa y una manga larga acabada en línea evasé con abertura asimétrica. Incluye bolsillos delanteros de plastrón con solapa y cierra con botones metálicos a presión (39,95 euros). Funciona con vaqueros pitillo y ciclistas, pero también como lo lleva Alba Díaz, sin nada debajo, o buscando una silueta 'oversize' con unos ligerísimos pantalones anchos de verano, en el mismo color rosa.