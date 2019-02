19 feb 2019

¡Por fin ha llegado el momento de la segunda parte de 'La Voz'! Eva González ha sido la primera en anunciarlo a través de su perfil de Instagram: "¡Que felicidad! ¡Por fin me he cambiado de ropa! Que guay es estar en 'La Voz' con amigos, que afortunada me siento", escribe con humor la presentadora del programa en su última publicación.

Una publicación en la que, como ella misma se ha encargado de destacar, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido su nuevo y esperado 'look' para esta nueva tanda de actuaciones de los concursantes.

Un nuevo estilismo que nada tiene que ver con el que le vimos durante las audiciones a ciegas del programa y con el que esta vez los estilistas del formato han querido transformar ese primer 'look' básico de la presentadora en un perfecto estilismo de fiesta en el que no han faltado el elemento clave: las lentejuelas.

Sí, ese elemento que llenó de brillos nuestras prendas favoritas y que se convirtió en nuestra principal obsesión esta Nochevieja. Pero parece que la tendencia de las lentejuelas va a continuar pisando fuerte también esta temporada con 'looks' de fiesta tan ideales como el que nos ha propuesto Eva González con pantalones de polipiel y camiseta básica blanca ¡Todo un acierto!

Y como no... Nosotras ya estamos pensando en inspirarnos en este nuevo 'look' de la presentadora para nuestro próximo estilismo de fiesta. Así que nos hemos puesto a buscar y hemos dado con una blazer de lentejuelas también en color negro de Pimkie.

Blazer de lentejuelas en color negro, 19 euros. pinit Pimkie.

¿Preparada para presumir de 'estilazo' en tu próximo 'look' de fiesta?

