19 feb 2019

En 2003, el mundo entero pudo ser testigo de una de las mayores metamorfosis corporales que hemos visto en el mundo de la moda: la del Karl Lagerfeld, diseñador paradójicamente gordo en una industria que teme a la gordura más que a una bancarrota. Acostumbradas a vislumbrar su generosa silueta gracias al tradicional saludo de final de desfile, comprobamos cómo este hombre pudo perder más de 40 kilos en 13 meses, gracias a una dieta que luego publicó en un libro, “La dieta en 3D (un diseñador, un doctor y una dieta)”. Allí contaba el secreto de su éxito: "Yo creo que la moda es la motivación más sana para perder peso", afirmaba en una entrevista en el interior. "Quizá todo esto suene políticamente incorrecto y superficial. Pero el problema con la corrección política es que uno se aburre".

Un encuentro entre Slimane y Lagerfeld, ya en 2007.. pinit PINTEREST

En realidad no fue la moda, así en general, la que convenció a Lagerfeld para ponerse a plan. Fue, concretamente, la ropa que diseñaba Hedi Slimane, el por entonces modisto estrella al frente de la colección de hombre de Dior. Slimane impuso una silueta escurrida y andrógina, como la de él mismo, para un hombre que ya no debía buscar el músculo y la virilidad a toda costa, sino que podía mostrarse tan etéreo y fluido como una mujer. Sus trajes sobrios e impecablemente cortados fueron un hit de ventas, hasta el punto de que muchísimas mujeres capaces de meterse en lo mínimos pantalones pitillo y estrechísimas americanas de Dior también los compraron.

Uno de los escuetos trajes que diseñaba Hedi Slimane para Dior. pinit PINTEREST

“Quería vestirme de otra manera. Llevar la ropa del diseñador Hedi Slimane, que trabaja en Dior Homme, pero para eso debía adelgazar 40 kilos", confesó Karl Lagerfeld, por entonces 62 años, en su libro. Su dieta no fue un modelo para 'followers': se limitó a ingerir verduras verdes, lácteos desnatados y suplementos alimenticios. Desterró hasta los restos cualquier producto con azúcar, y confesó sobrevivir a base de pastillas (aportes de vitaminas y minerales) y Coca Cola Light, a razón de siete diarias. "Fue importante para mi credibilidad profesional demostrar que era capaz de crear transformaciones no solo a través de mis diseños, sino en mi propia apariencia", admitó.

Con su figura estilizada, junto a otro gran personaje de la moda, Anna Wintour. pinit PINTEREST

En 2004, Lagerfeld escribió una columna para el periódico británico The Telegraph en la que narraba cómo su su vida había sido un continuo ir y venir del sobrepeso, jamás por motivos emocionales, sino más bien por falta de tiempo y aburrimiento del ejercicio. “Ya había empezado a reducir mis adquisiciones en diseñadores japoneses porque estaba un poco cansado de sus creaciones 'oversize', esas que me había servido tan fielmente durante 10 años. De repente, quise ponerme la ropa de Hedi Slimane, pero estaba hecha para hombres muy muy delgados. Me dije a mí mismo: “Trabajas en la moda y la moda significa cambio. Si no te gusta tu imagen, solo tienes que cambiarla”.