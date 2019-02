19 feb 2019

Compartir en google plus

Mery Turiel es una de nuestras 'influencers' especialistas en vestidos de invitada y de fiesta, pero no conviene perderla de vista a al hora de decidir los looks de día. En su última foto de Instagram, la vemos posando frente a una librería con un estilismo superclase, un 'total look' de Mango que es tan sencillo como efectivo. La pieza clave es la cazadora: una 'biker' de piel corta, con botones decorativos, solapas con muesca y cremallera (79,99 euros).

Vaqueros con el bajo 'crop' deshilachado de Mango. pinit MANGO

La cazadora tiene un tono marrón genial que se eleva a otro nivel gracias a los vaqueros blancos, una de las piezas más difíciles de combinar bien del armario de primavera-verano. Mery Turiel ha elegido los jeans rectos Sayana de Mango, en un tejido de algodón orgánico y con un largo 'crop'. Llevan un tiro medio, trabillas, cinco bolsillos y terminaciones deshilachadas (29,99 euros).

La camiseta más universal de la banda Los Ramones, en versión de Mango. pinit MANGO

El toque cien por cien Mery Turiel es una camiseta de los Ramones, probablemente la banda de rock indie más citada por la moda. Aquí la vemos en versión de Mango: con manga corta, en un algodón negro con detalles metalizados y con cuello redondo (17,99 euros). Pero si prefieres no llevar una camiseta tan juvenil, el estilismo funciona perfectamente con una sencilla camiseta negra. Irás perfecta.