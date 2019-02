25 feb 2019

Compartir en google plus

Parece que, como nosotras, Paula Echevarría ya ha empezado a pensar en esas tardes primaverales que poco a poco van apareciendo y en las que el calorcito nos incita a salir a tomar algo con las amigas después de una intensa jornada en la oficina. Evidencia de ello ha sido uno de sus 'looks' recientes en Instagram que, además de parecernos perfecto para afrontar el entretiempo con estilo, nos ha parecido genial para una de esas tardes de sol y terraceo de las que te hablamos.

Y si después de todo esto te decimos que además combina dos de las tendencias de la temporada (el 'animal print' y las botas militares) entonces estarás con nosotras en que este nuevo 'lookazo' de la actriz tiene todas las de convertirse en el más copiado esta primavera.

Esta vez la 'it girl' se ha decantado por una de esas combinaciones que no nos hemos cansado de ver esta temporada entre las 'influencers' y que ella ha conseguido con un vestido con estampado 'animal print' de leopardo y una blazer negra de 'Cool the Sack' y unas botas militares de 'Oxígeno Shoes'.

Tres imprescindibles que esta temporada se han convertido en nuestros nuevos básicos de armario y con los que podrás conseguir un 'lookazo' repleto de estilo como el de Paula Echevarría ¿A qué esperas para copiarlo esta temporada?

No te pierdas...

- Paula Echevarría y su jersey con mensaje inspirador que necesitamos copiar

- Rumores de embarazo para Paula Echevarría por esta foto

- Paula Echevarría se apunta al labial mate que le sienta bien a todo el mundo