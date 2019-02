26 feb 2019

No suele suceder que las 'influencers' coincidan exactamente en el mismo look de una determinada marca: se trata de una casualidad indeseada, pues permite una comparación peligrosa. En esta ocasión no sabemos si ha sido un error de Lefties, que no ha detectado la repetición del mismo envío, o que simplemente tanto Rocío Osorno como MyPeepToes se quedaron prendadas del mismo conjunto de la marca. Sea como fuere, el estilo de cada una es tan distinto, que no hay peligro de quedar atrapadas en comparaciones odiosas.

Rocío Osorno con el mismo look de Lefties que MyPeepToes. pinit INSTAGRAM

MyPeepToes lleva a su terreno un conjunto que, en origen, no tiene la sofisticación que ella consigue darle. ¿Su truco? Triplicar el efecto de saturación del estampado de serpiente color flúor añadiéndole un top, con un 'print' similar. Hay que tener mucha valentía de moda para añadir más a un look que ya es excesivo, pero esta es precisamente la especialidad de Paula Ordovás. Por si queda alguna duda, ahí está ese collar enorme de perlas con el que remata el look.

Rocío Osorno propone el estilismo accesible que no busca tanto el atrevimiento ni la sofisticación, como la utilidad práctica. Respetando el espíritu accesible de Lefties, combina la cazadora de serpiente (22 euros) y la minifalda a juego (17 euros) con un sencillo cisne negro que aplaca un poco el shock de color. No estamos ante un 'outfit' espectacular, pero sí vemos uno que podríamos ponernos cualquier día. En realidad, a nosotras nos gustan ambas. ¿Y a ti?