28 feb 2019

A todas nos han pillado por sorpresa estos días en los que el calorcito ha ganado protagonismo frente al frío y en los que estamos experimentando más temperaturas primaverales y casi veraniegas que de invierno. Y seguro que muchos días te has vuelto loca pensando en los estilismos perfectos para no pasar demasiado calor pero tampoco frío. Lo sabemos... por eso cada vez que una de nuestras famosas favoritas acierta con uno de esos 'lookazos' de entretiempo salvadores, no nos podemos resistir a ficharlo como inspiración. Eso es lo que nos ha pasado con uno de los últimos 'looks' de Lara Álvarez.

La presentadora no se ha salido del estilo 'casual', al que nos tiene acostumbradas, y nos ha conquistado con un 'look' compuesto por dos básicos con un toque muy 'boho' que después de vérselos puestos creemos que deberían estar en todo fondo de armario. Nos referimos a una chaqueta de punto larga color mostaza y a un vestido básico gris que la presentadora ha combinado con unas botas a juego de Panama Jack y con un bolso de flecos también muy 'boho' de Layer Boots. ¿El resultado? Otro 'lookazo' de 10 de Lara Álvarez.

Y como no... tanto el vestido de Zara como la chaqueta de Pull & Bear ya han volado de sus respectivas webs, así que hemos decidido inspirarnos en este nuevo estilismo de la presentadora para proponerte uno muy similar, con el que también podrás afrontar estos días de entretiempo con mucho estilo:

1. Chaqueta larga de punto con cuello de pico del Outlet de LaRedoute (25,19 euros), 2. Bolso con flecos 'Wild Bag' de Layer Boots (91 euros), 3. Bota de piel vintage con forro de Panama Jack (135 euros) y 4. Vestido largo maxi en color negro de Shein (16 euros). pinit D.R.

¿A qué esperas para copiarlo?

No te pierdas...

- Lara Álvarez y sus 6 productos imprescindibles para un maquillaje de 10

- Estampado floral y espalda al aire: este vestido de Zara es todo lo que querrás esta primavera

- Estas faldas midi estampadas serán tu obsesión esta primavera