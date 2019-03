5 mar 2019

Nos encanta todo lo que hace y dice Lara Álvarez: no se puede ser más natural y menos pretenciosa. Su perfil de Instagram es la prueba evidente de que con ella no va ni hacerse la interesante ni impostar un 'fashionismo' que no tiene: su esencia es la sencillez, solo hay que ver las prendas que propone su marca, Blue Palm. Esta semana ha estado muy ocupada desmintiendo un supuesto romance con el cantante Dani Martín, pero ha sacado tiempo para fotografiarse con su hermano Bosco en el día de su cumpleaños.

Las gafas de espíritu setentero que lleva Lara Álvarez. PRETTY BALLERINAS

Por supuesto, sus 'followers' no han podido dejar de admirar la genética familiar de los Álvarez: la belleza de Lara y Bosco es impresionante. Sin embargo, a nosotras nos ha dejado tanto o más impresionadas las gafas de sol que la presentadora de Mediaset ha elegido para posar con su hermano: son una maravilla setentera que no podemos pasar por alto.

Se trata del modelo "Meg" de Pretty Ballerinas, la marca famosa globalmente por sus bailarinas (o francesitas). Estas gafas de sol estilo aviador llevan la montura en un baño color dorado con y los cristales marrones, perfectos para cualquier complexión morena o que ya esté un poco dorada por el sol. Cuestan 129 euros, lo cual no es demasiado para unas gafas de marca... A nosotras. como a Lara, nos encantan. ¿Y a ti?