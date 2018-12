26 dic 2018

Las mujeres ya lo han dicho: el vestido no es obligatorio. No tienes que ponerte uno si no te apetece, si no quieres. Y sí puedes ir en esmoquin y seguir luciendo femenina y sexy. Hemos visto a Angelina Jolie, Charlize Theron, Cara Delevigne y muy pronto a Lara Álvarez.

La presentadora será la encargada de dar las Campanadas en Mediaset, y ya ha adelantado que vestirá con un esmoquin del diseñador español Juan Avellaneda.

Y es que desde hace años que esta prenda es todo un alegato feminista. Ya en 1975 la modelo danesa Vibeke Knudsen fue retratada por el gran Helmut Newton con un traje sastre hecho a su medida por el diseñador francés Yves Saint Laurent. Con esta imagen podríamos decir que se consolidaba la versión femenina del traje de etiqueta masculino, y se convierte en todo un hito cultural. Aunque no fue la primera vez que una mujer llevaba un esmoquin, sí que fue la primera , vez que hubo recepción por parte del público.

Más tarde tuvo lugar lo que se conoció como las chicas-soltero. Eran mujeres que querían y creían en la liberación femenina. Ellas se vendaban los pechos, se cortaban el pelo corto y disimulaban sus caderas con la ropa. Para ellas adoptar un look masculino tenía un valor de protesta.

En la década de los sesenta el esmoquin femenino reflejaba el espíritu del momento, mostraba a nuevo modelo de mujer, con más poder. Y así el esmoquin se convirtió en un símbolo. Las primeras famosas de la época de Catherine Deneuve, Liza Minnelli, Bianca Jagger a Lauren Bacall fueron muy criticadas por usarlo, sin embargo, eso a ellas no les importó.

A lo largo de su carrera Saint Laurent siguió interpretando el esmoquin y las mujeres lo adoptaron como parte de lucha feminista.

Esta Nochevieja Lara Álvarez apostará por esta prenda y demostrará que las mujeres si quieren, pueden usar otra, más allá del vestido y seguirse viendo atractivas, femeninas y por qué no, también feminista.