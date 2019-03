5 mar 2019

Ya ha pasado un año después de la movilización histórica que vivimos el pasado 8M en todas las calles por el Día de la Mujer y este viernes volveremos a luchar para exigir la igualdad de derechos de todas las mujeres. Así que además de reservarnos esa fecha en nuestro calendario, ya hemos comenzado a fichar todas y cada una de las camisetas con mensajes feministas y con más 'girl power' con las que apoyar este movimiento por todo lo alto.

Una de las últimas que hemos fichado y que definitivamente se ha convertido ya en nuestra nueva favorita es esta camiseta con mensaje de la firma PDPAOLA que le hemos visto a Mery Turiel en uno de sus últimos 'looks' de Instagram y en la que se puede leer: "My soul is fierce. My heart follows. Signed: Every woman" ("Mi alma es feroz. Mi corazón sigue. Firmado: cada mujer").

Pero no solo es este mensaje lo que más nos ha encantado de esta camiseta, sino que además todos los beneficios de esta prenda, cuyo precio es de 6,95 euros, irán destinados a la educación y a los derechos de las niñas del programa #GirlsGetEqual de la Fundación Plan Internacional.

Lo mejor es que aún se encuentra disponible en la web de la firma, pero si tú también quieres hacerte con ella ¡date prisa! porque solo estará disponible hasta el día 8 de marzo.

Camiseta con mensaje para apoyar la igualdad y el Día Internacional de la mujer este 8M, 6,95 euros. pinit PDPAOLA.

¿A qué esperas para conseguir la tuya?

