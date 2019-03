4 mar 2019

Muy pocas 'influencers' saben sacarle todo el partido a las prendas de Lefties, probablemente las más baratas de todo el 'low cost'. Una de ellas es Mery Turiel, experta en seleccionar diseños sencillos pero con detalles distintivos que los convierten en extraordinarios. Es una constante en la moda rápida: cuanta más simplicidad, mejor el efecto moda. Cuanta más intención de sofisticación, mayor evidencia de la limitación de tejidos y acabados.

La combinación del top con una falda en el avance de la colección de Lefties. pinit LEFTIES

En uno de sus últimos post de Instagram, Mery Turiel luce un top de Lefties que es un auténtico prodigio. No ha llegado aún a tienda, pero ya no podemos aventurar que se agotará en cuanto aterrice. Se trata de un diseño totalmente minimalista, con las mandas voluminosas que terminan en una goma en el puño, y cuyo fuerte es un tejido color crema que dibuja unas rayas. Es tan estiloso que no nos podemos creer que vaya a rondar los 7,99 euros, como avanza Lefties.

La tienda más barata de Inditex anuncia precisamente una colección basada en este color súper natural, entre blanco roto y crema clarísimo, que incluye además de este top una preciosa falda a juego. Se trata de un diseño midi y cruzado, con botones rústicos de adornoa (17,99 euros). La verdad: es increíble el estilazo que se consigue con tan poco dinero. Qué buen ojo tiene Mery Turiel para detectar estas prendas que nos dan todo por poquísimo.