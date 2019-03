5 mar 2019

Parece que ya ha empezado esa época de transición entre el invierno y la primavera que principalmente se caracteriza por esa inseguridad que cada mañana nos invade al plantarnos frente al armario y no saber que prendas elegir para nuestros 'looks' de entretiempo.

Un ¿Qué me pongo? que se repite en nuestra cabeza todos los días y con el que buscamos ese 'lookazo' que nos siente fenomenal y con el que no pasemos frío, pero que tampoco se convierta en un incordio cuando suban las temperaturas. Y sí nos referimos a todas esas capas de prendas que luego nos sobran por todas partes y que no sabemos donde guardar de camino a casa después del trabajo. Parece que Paula Echevarría una vez más se ha encargado de resolvernos todos estos quebraderos de cabeza con otro de esos 'looks' deportivos y 'casual' que tanto adoramos para estas fechas.

Un nuevo 'look' de la actriz con el que nos ha dado una de esas combinaciones de prendas básicas súper favorecedoras, cómodas y, lo más importante, prácticas a la hora de adaptar nuestro 'look' al cambio de temperaturas. ¿Las prendas clave para conseguirlo? Una sudadera, un abrigo y una camiseta.

De hecho Paula Echevarría nos muestra en su Instagram las dos versiones de su 'look'. Una de ellas con la sudadera atada a la cintura y otra con ella puesta (perfecto para esas primeras horas del día más frías). Dos opciones de diez que ya hemos apuntado para trasladar a nuestros propios 'lookazos' de entretiempo.

Pero lo confesamos... Otra de las prendas que no hemos podido dejar pasar desapercibida es su camiseta con mensaje. De hecho nos parece ideal para empezar la semana con una sonrisa.

Camiseta con mensaje 'La vida es mejor cuando sonríes', 29,90 euros. pinit Dolores promesas.

Si tú también quieres incorporarla a tus 'looks' esta temporada te encantará saber que esta camiseta de "La vida es mejor cuando sonríes" aún se encuentra disponible en la web de Dolores Promesas a la que pertenece y además podrá ser tuya por 29,90 euros.

¡No te quedes sin ella!

No te pierdas...

- ¿Animal print y botas militares? Este 'look' de Paula Echevarría es todo lo que necesitas

- Mery Turiel lleva la camiseta con mensaje feminista que vas a querer

- Sara Carbonero nos descubre el perfecto vestido playero