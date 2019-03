6 mar 2019

Compartir en google plus

Por un momento parecía que la primavera se había adelantado, pero parece que la bajada de temperaturas ha vuelto a ser protagonista y con ella nuestro quebradero de cabeza parece que aumenta cada mañana al ponernos frente al armario. Y es que muchas de nosotras nos morimos de ganas por lucir esas prendas primaverales llenas de color, pero tampoco queremos dejar de incluir esas prendas calentitas con las que es imposible pasar frío.

Pero ¿Y si te decimos que combinar ambas prendas en nuestros 'looks' de entretiempo es posible? ¿Y que además el resultado es de 10? Nosotras lo hemos comprobado en Instagram y como no... En el perfil de una de nuestras 'influencers' favoritas: Paula Argüelles.

Ella como una auténtica fan de las faldas midi y de los jerseys, ha sabido dar con algunos de los 'lookazos' y de las combinaciones más bonitas.

Prepara tus faldas estampadas y tus jerseys calentitos, porque estos 'lookazos' de la 'influencer' te van a inspirar y mucho para esta temporada ¡Empezamos!

Opción 1:

Los lunares no podrán faltar en nuestros 'looks' esta primavera, por eso Paula Argüelles no ha podido dejar pasar esta falda midi bautizada como 'Falda Paola' con detalle de volante de la firma Barey.

Una prenda elegante y con mucho estilo andaluz al que la 'influencer' ha sabido darle ese toque 'casual' con un jersey blanco de cuello alto y con unas converse también blancas ¡Todo un acierto!

Opción 2:

Tampoco se queda atrás este 'lookazo' con falda estampada también de lunares, diseño recto y tejido fluido de Mango. ¿La clave de este 'outfit'? Combinarla con unas botas estilo 'country' de ante y un jersey de cuello subido fino y manga larga a juego con las botas.

Opción 3:

Pero para 'lookazo' de 10 este conjunto de falda midi de punto con jersey tipo capa a juego de Massimo Dutti. ¿El toque estrella? Su combinación con 'sneakers' blancas da a este estilismo un toque más juvenil y desenfadado.

Estos son solo algunos de nuestros favoritos, pero lo cierto es que su Instagram está plagado de 'lookazos' tan inspiradores como estos que te hemos enseñado.

¿Preparada para sacar partido a tus faldas midi primaverales esta temporada?

No te pierdas...

- Sara Carbonero nos adelanta sus imprescindibles de la nueva colección de 'Slow Love'

- Laura Matamoros se apunta al vestido favorito de las 'influencers'

- 15 minifaldas de Zara que no vas a querer dejar de llevar esta primavera