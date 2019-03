6 mar 2019

La primavera ha llegado, al menos a 'Slow Love'. Así es, la firma de ropa de Sara Carbonero ya ha dado el pistoletazo de salida a nuevas novedades en su última colección y la encargada de anunciárnoslo ha sido la misma presentadora a través de sus Instagram 'stories'.

Unos 'stories' en los que hemos visto tres 'looks' de los muchos que nos propone esta nueva colección de la firma, por lo que intuimos que se trata de los nuevos favoritos de la presentadora y por lo tanto nuestros nuevos favoritos a partir de este momento. De hecho no nos extrañaría nada ver a la periodista con alguna de estas prendas, por lo que ya nos hemos puesto a buscarlas en la web antes de que el 'efecto Sara Carbonero' las haga volar en tiempo record.

Uno de esos 'looks' ya se ha convertido de hecho en una de nuestras mejores opciones de 'look' de invitada para esta primavera.

Un vestido largo con escote en v, manga larga, abertura en el bajo y detalle de nudo en uno de los laterales que nos parece perfecto para presumir de 'tipazo' y que además estiliza al máximo la figura gracias a su tejido ajustable. Su precio es de 89 euros.

Vestido Bianca, 89, euros. pinit Instagram.

El protagonista del siguiente 'look' es un vestido camisero de rayas verticales en negro y blanco con manga larga y cinturón a juego que no nos extrañaría nada vérselo a la presentadora combinado con sus inseparables botas estilo 'cowboy'.

El toque estrella para conseguir un 'casual look' al más puro estilo Carbonero. Conseguir este vestido te costará 69 euros.

Vestido Guadalupe, 69 euros. pinit Instagram.

Y por último, otra de esas prendas imprescindibles y básicas que no falta en el armario de Sara Carbonero es una de esas camisetas blancas con corte boyfriend y con mensaje que nos encantan.

Y si el mensaje es tan motivador como el que nos propone 'Slow Love' en esta nueva prenda con mensaje bordado de "Say yes to new adventures" ("Di sí a las nuevas aventuras") y además lleva bordado en la espalda con cohete incluido, mejor aún.

Camiseta new age, 34 euros. pinit Instagram.

Esta cuyo precio es de 34 euros ya está entre los favoritos de la periodista.

Camiseta blanca de corte boyfriend con estampado. pinit Slow Love.

¿Y tú? ¿Ya has elegido tu prenda favorita? ¡Nosotras las queremos todas!...

